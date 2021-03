L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida il Sassuolo nel turno infrasettimanale

Dopo la vittoria al Maradona contro il Benevento, domani il Napoli affronterà alle 18:30 il Sassuolo a Reggio Emilia. La squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio di 1-1 col Bologna e in classifica è a quota 35 punti con 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, sono 37 invece i gol realizzati, 34 quelli subiti. Il capocannoniere della squadra è Francesco Caputo con 10 reti, segue Berardi a 8, Djuricic a 4, Boga a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 15 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 8 vittorie per gli azzurri, 2 per i neroverdi e 5 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta il 22 dicembre 2019 col risultato di 1-2. L’ultima sconfitta a Reggio Emilia il 23 agosto 2015, risultato 2-0.

I precedenti contro il Napoli – Modulo 4-2-3-1 con Consigli in porta, in difesa Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio, a centrocampo Obiang e Locatelli, sulla trequarti Berardi, Lopez e Djuricic, in attacco Caputo.

Mariano Potena