Anticipi serie A, 25esima giornata

Nell’unico anticipo del 25esimo turno di massima serie, giocato ieri sera all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ha battuto lo Spezia per 3 0, portandosi al terzo posto in classifica. Da registrare il gol numero 767 in carriera, nei vari campionati ,di Cristiano Ronaldo che ha così raggiunto l’ex perla nera del calcio mondiale, ossia Pelè. L’altro anticipo in programma era Lazio – Torino che non si è disputato per l’impedimento dell’Asl di Torino che ha messo in quarantena la squadra granata, per i tanti casi di covid 19. Dal momento che la Lega aveva intimato che il match si giocasse, la compagine di Inzaghi, come da regolamento, è scesa in campo, in una sorta di farsa, come accadde ad ottobre, da parte dei bianconeri, in occasione di Juventus – Napoli. Al momento la formazione granata si vedrà comminare il 3 a 0 a tavolino ed un punto di penalizzazione, tuttavia, presentando il ricorso, il Torino avrà la cancellazione della condanna, visto il precedente del club partenopeo. Intanto quest’oggi si disputeranno altre sette partite.