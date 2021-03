Champions League: sfida Immobile-Lewandowski, i bookmaker puntano sull’attaccante del Bayern

ROMA – La Scarpa d’Oro da un lato, il Fifa Best Player 2020 dall’altro: la sfida tra Bayern Monaco e Lazio degli ottavi di Champions League è soprattutto il duello tra due bomber come Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Un testa a testa che, per i betting analyst di 888sport.it, vedrà prevalere il polacco: la prima marcatura dell’attaccante del Bayern, infatti, si trova in quota a 3 volte la posta giocata, molto più probabile rispetto al primo gol del match siglato da Immobile, a quota 7,50. Ad influenzare la quota c’è il precedente dell’andata quando proprio Lewandowski, approfittando di un errore di Musacchio, siglò la rete iniziale del match poi finito 4-1 per i bavaresi. La classifica marcatori della Champions League, però, vede avanti l’attaccante biancoceleste con 5 reti segnate contro le 4 del polacco: un motivo in più, per Lewandowski, per sbloccare il match dell’Allianz Arena e aumentare il proprio score realizzativo per arrivare a strappare dalle mani di Immobile la Scarpa d’Oro. RED/Agipro