Anticipi del sabato di serie A, 28esima giornata

Giocati ieri altri due anticipi di serie A, relativi alla ventottesima giornata, questi i risultati:

Crotone – Bologna 2-3

Spezia – Cagliari 2-1

Due successi per i felsinei ed i liguri importantissimi in chiave lotta salvezza, mentre si fa critica la situazione dei calabresi sempre ultimi in classifica, così come quella dei sardi fermi al terzultimo posto. Non si è giocata la gara tra Inter e Sassuolo, a causa del focolaio covid 19 che ha colpito la formazione nerazzurra. Nella giornata odierna altre cinque partite, cominciando da Verona -Atalanta dell’ora di pranzo per finire con Roma – Napoli in serata, due match in cui i bergamaschi, i giallorossi e gli azzurri si contendono la zona Champions League.