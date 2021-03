Napoli: Rrahmani e Petagna pronti a rientrare in rosa per il Crotone

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso, senza i dodici nazionali in giro per il mondo con le rispettive nazionali, ha ripreso la preparazione in quel di Castel Volturno, convocando per sopperire alle assenze, diversi calciatori della Primavera. Al seguito dell’Italia di Mancini sono partiti, Meret, Di Lorenzo ed Insigne, quest’ultimo sicuro titolare stasera contro l’Irlanda del nord a Parma, nella prima del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022. Al momento sono ancora indisponibili il difensore kosovaro Rrahmani, e l’ex attaccante spallino Petagna ma entrambi i calciatori rientreranno nel gruppo a breve e saranno sicuramente, almeno in panchina, nella prossima gara interna con il Crotone in programma sabato 3 aprile alle ore 15.