Koulibaly rassicura il Napoli, niente di grave il suo infortunio al dito

Kalidou Koulibaly, come è noto, nel corso di un allenamento con la sua nazionale, si è lussato un dito della mano, destando preoccupazione in casa Napoli. Tuttavia il forte difensore senegalese, tornato a pieno regime con la maglia azzurra ha inteso rassicurare la società partenopea e lo staff medico sulle sue condizioni. “Non preoccupatevi, niente di grave il mio infortunio al dito, sto bene”. Queste le dichiarazioni del giocatore azzurro che martedì, smaltita la squalifica, dovrebbe essere in campo contro Eswatini. La decisione sul suo impiego spetterà ovviamente al ct del Senegal che ha già conquistato la certezza della partecipazione alla prossima Coppa d’Africa.