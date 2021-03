Allenatore Napoli, il dilemma dei bookmaker: per Gattuso e Sarri quote alla pari

ROMA – Rivederlo in azzurro non piacerebbe a tutti i tifosi, ma per i betting analyst è uno scenario sempre più plausibile. Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli si conferma “trending topic” sulle lavagne dei bookmaker, dove l’ex tecnico juventino sgomita con Gennaro Gattuso nelle scommesse sull’allenatore della prossima stagione. Nelle quote Snai la scelta tra i due si gioca sul filo, visto che entrambi sono in cima alla lista dei pretendenti, a 3,50. Un altro ritorno non è escluso secondo gli analisti, con Rafa Benitez dato a 5,00 alla pari con Massimiliano Allegri. La sorpresa, riferisce Agipronews, spunta a quota 10,00, dove Filippo Inzaghi prende il posto del fratello Simone (ora a 15,00) più volte accostato ai partenopei. Sempre a 10,00 c’è Roberto De Zerbi, mentre a 15 volte la posta spuntano anche Ivan Juric e Luca Gotti.