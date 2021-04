Gareth Bale: “lo ho visto un Ufo, gli alieni esistono al 100%”

Esiste la vita extraterrestre? La domanda circola sul nostro pianeta da molti anni. Tuttavia, non esiste ancora una risposta definitiva. Ma quell’intrigo, uno dei più enormi dell’umanità, è lasciato alla libera considerazione di ogni essere umano. E un grande giocatore, di fama mondiale riconosciuta, ha ammesso di credere che non siamo soli nell’Universo…

In una sorta di intervista doppia con il compagno di squadra e connazionale Joe Rodon per il canale YouTube ufficiale del Tottenham, Gareth Bale è andato anche oltre con la sua convinzione. “Ovviamente ci sono molte teorie del complotto e ci sono immagini di UFO che sono state pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Non è falso. Sono state pubblicate dal governo”, ha detto l’attaccante, dopo che gli è stato chiesto se credeva ai marziani. Il gallese, pur senza fornire dettagli, ha poi aggiunto: “So che alcuni UFO sono probabilmente cose segrete dei governi. Ma in realtà una volta ne ho visto uno. Sicuramente sì, al 100% ci sono gli alieni”.

