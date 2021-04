Ultim’ora, Ospina accusa ancora un pò di dolore al dito, Meret in porta?

Notizia dell’ultim’ora: con molte probabilità questa sera tra i pali del Napoli potrebbe esserci nuovamente Alex Meret, poiché Ospina, dato per certo titolare alla vigilia del match di recupero con i bianconeri, ieri, ha accusato ancora dolore al dito e non si sente al 100%. In verità il portiere colombiano secondo lo staff medico della società partenopea risulta completamente guarito, ragion per cui è stato convocato da Gattuso per la partita con la Juve, tuttavia, il tecnico calabrese sembra orientato, per non rischiare, a confermare il giovane estremo difensore friulano.

Fonte: “Repubblica Napoli”