LA PARTITA – Napoli-Lazio 5-2, grande prestazione degli azzurri

Con una grande prestazione il Napoli batte 5-2 la Lazio al Maradona con una doppietta di Insigne e i gol di Politano, Mertens e Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 5′ l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Milinkovic-Savic su Manolas che riceve un calcio alla testa, dal dischetto non sbaglia Insigne. Al 12′ arriva anche il raddoppio degli azzurri: gran lancio di Insigne per Mertens, il belga vede in una buona posizione Politano e lo serve, l’ex Inter spedisce il pallone in rete dalla distanza. Al 19′ occasione per la Lazio con Correa che colpisce il palo interno. La squadra di Gattuso prosegue la prima frazione di gioco con una buona gestione del pallone sia in fase offensiva che difensiva. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53 terzo gol per il Napoli con un gran gol di Insigne, il pallone termina in rete all’incrocio dei pali. Al 65 arriva anche la quarta rete con Dries Mertens, che servito da Zielinski insacca con un destro a giro. Al 70′ accorcia le distanze la Lazio con un gol di Ciro Immobile. Al 74′ raddoppia la Lazio con Milinkovic-Savic da calcio di punizione. Al 79′ segna ancora il Napoli, questa volta con Osimhen che viene servito in area da Lozano e va a segno con il destro.

IL TABELLINO

Napoli(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (71′ Rrahmani), Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano (71′ Lozano), Zielinski, Insigne; Mertens (71′ Osimhen).

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (57′ Cataldi), Luis Alberto (64′ Pereira), Fares (64′ Lulic); Correa, Immobile.

Reti: 7′ rig., 52′ Insigne (N), 12′ Politano (N), 65′ Mertens (N), 70′ Immobile (L), 74′ Milinkovic-Savic (L), 80′ Osimhen (N)