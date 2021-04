LA PARTITA – Torino – Napoli 0-2: Bakayoko e Osimhen stendono il Toro: il Napoli aggancia Milan e Juve

C’è troppa gioia in quello spettacolo che l’orchestra di Gattuso offre sul palcoscenico di una Torino fredda e piovosa per quaranta minuti abbondanti del primo tempo. Il Toro prova ad opporsi con gli strumenti che ha, ma è un lunedì nel quale gli azzurri sfoderano velocità e giocate, idee e felicità. E quando il Napoli è così tanto dentro la partita per gli avversari diventa inevitabilmente un pomeriggio in salita. Se ne accorgono i difensori granata, chiamati agli straordinari già nel primo quarto d’ora. Perché se la girata di Osimhen (al 10’) esce di un soffio, nei due minuti che vanno dall’undicesimo al tredicesimo Sirigu è costretto a tirare fuori dalla sua porta due palloni. Ad aprire le danze ci pensa Bakayoko con un gioiello pescato in diagonale dal limite dell’area, dopo essersi liberato della marcatura di Mandragora, sul quale Sirigu prova pure ad arrivare ma la fucilata è talmente angolata e potente, che forse si può archiviare alla voce delle conclusioni imprendibili. Secondo centro in questo campionato, era a secco dal 10 gennaio a Udine. Centoventi secondi dopo, Nkoulou perde palla a centrocampo innescando la cavalcata di Osimhen. Imprendibile, nonostante un tentativo all’ultimo respiro di Bremer: è lo zero due che appare già una sentenza.

E mentre Zielinski si deve fermare sul palo (39’), il Napoli è una marea che sale e ondeggia liberamente nel cuore della trequarti del Toro. Con quella qualità che appartiene al suo dna, sulla scia di un ultimo periodo brillante. Poco sotto la mezzora, l’azione che produce l’occasione per il Napoli strappa gli applausi anche della tribuna: traversone preciso di Hysaj, torre Di Lorenzo, Nkoulou salva come può su Osimhen. Alla disperata deve lanciarsi anche Bremer poco dopo (32’) per evitare che Politano trovi l’incursione vincente. In coda a tanta bellezza, negli ultimi cinque minuti del primo tempo il Napoli decide di rifiatare e il Toro prova a risalire la corrente. Produce una manciata di traversoni davanti alla porta di Meret, Di Lorenzo sfiora anche l’autogol, ma nulla di più.