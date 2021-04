Fratello-agente di Bakayoko: in caso di Champions sarebbe felice di restare a Napoli

Abdoulaye Bakayoko, fratello-agente del centrocampista del Napoli Tiémoué Bakayoko, è stato intervistato da ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre): “È un bel momento per Tiémoué e per il Napoli, è tornato in corsa per la qualificazione in Champions League anche grazie al suo gol contro il Torino. È un buon momento per la squadra, è pronta per lottare in vista del finale di campionato e per un posto in Champions League.

La stagione di Tiémoué? È molto felice di giocare per il Napoli, è una delle squadre più grandi del campionato italiano. Ho molto rispetto per l’allenatore Gennaro Gattuso, questo anno a Napoli è sicuramente una bella esperienza. Si è trovato bene in questi ultimi mesi con città e squadre, ritrovare Gattuso dopo l’esperienza al Milan è stato fondamentale.

Futuro? Non so quale sarà il suo futuro, se potrà rimanere in azzurro o meno. In caso di Champions League le cose potrebbero cambiare, certamente: lui vuole giocarla, dipenderà anche dal Napoli se vorrà tenerlo o meno. Non c’è un riscatto obbligatorio, dipenderà anche dalle possibilità economiche del Napoli.

Mio fratello vuole rimanere a Napoli? La sua volontà, benché si trovi bene in azzurro, dipenderà da ciò che vorrà fare il Napoli con il Chelsea, prima di poter esprimere la sua opinione in merito”