Atalanta – Scalvini, difensore nerazzurro: “Tenteremo di fermare la corazzata Napoli”

Archiviata la parentesi europea, il Napoli si rituffa in campionato, dove sta spopolando, per incontrare l’Atalanta, seconda in classifica, nell’anticipo di dopodomani, a Bergamo, valido per il tredicesimo turno di serie A. Una sfida che si presenta, sicuramente spettacolare tra due squadre votate all’attacco. A tal proposito il difensore nerazzurro Scalvini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che sabato la sua squadra farà di tutto per interrompere la corsa della formazione, attualmente, più forte in Italia e in Europa. Ecco uno stralcio delle sue affermazioni:

“Non è solo il tecnico del Liverpool a dire che il Napoli gioca il miglior calcio di tutto il continente, infatti a parlare sono i numeri impressionanti che l’undici azzurro ha ostentato finora. Noi cercheremo di di metterli in difficoltà, analizzando le loro caratteristiche: i partenopei hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, possono essere messi in difficoltà. Proveremo a fermare i più forti del campionato, d’altronde è una di quelle particolari gare che piacciono a noi. E’ pur sempre la prima contro la seconda, no?”.