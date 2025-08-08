COPERTINA

De Bruyne: “Ho scelto il Napoli pochi giorni prima della firma. Sono qui per vincere”

Vincenzo Letizia 8 Agosto 2025 0 2 min read

Il grande acquisto dell’estate del Napoli Kevin De Bruyne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Kevin De Bruyne racconta l’inizio della sua avventura a Napoli. Il campione belga ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha fatto il punto sui primi allenamenti e sul feeling con il gruppo.

De Bruyne ha esordito parlando della scelta di trasferirsi al Napoli: “Ho preso la decisione definitiva un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e non vedevo l’ora che si risolvessero le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero tranquillo riguardo la situazione, gli avvocati hanno fatto il loro lavoro e ho dovuto solo aspettare. Tutto ok“.

L’ex Manchester City ha proseguito dicendo: “Da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia perché mi piaceva giocare in Inghilterra. Mi sono trovato nella situazione in cui ho avuto offerte da molti posti nel mondo“.

Ho parlato con la mia famiglia e ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Tante squadre avevano bei progetti e aspetti positivi, ma sono felice della mia decisione“, queste le parole del nuovo centrocampista azzurro.

“Il Napoli è un nuovo stimolo, vogliamo continuare a vincere”

Kevin De Bruyne ha parlato dell’affetto dei tifosi. I supporters hanno osannato il centrocampista fin dal suo arrivo in città: “È un po’ strano ma molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare ma, d’altra parte, sono passate due settimane, sto lavorando duro. Voglio conoscere la squadra, giocare con il gruppo e capirne la struttura. Continuiamo ad allenarci per giocare bene, per regalare alla squadra e ai tifosi altre annate positive“.

Il belga ha aggiunto: “Ho sempre cercato di ottenere il massimo da me. Questa è una nuova sfida per me, devo continuare a spingere. Senza questo stimolo, non sarei qui. Voglio dimostrare di poter giocare ancora a un buon livello. Abbiamo una bella squadra e un grande allenatore, possiamo fare bene“.

“Conte è diretto, ho tempo per imparare tutti i meccanismi”

De Bruyne ha parlato della partecipazione del Napoli alla prossima Champions League: “Per noi sarà un po’ diverso, l’anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilibrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatori per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l’intensità per tutta la stagione“.

Infine, il grande acquisto dell’estate azzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte: “Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c’è un’altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti puoi prendere più tempo per capire le cose. Non c’è fretta“.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Europei 2016 – L’Italia di Conte si presenta alla competizione con una squadra di poca qualità: fuori Jorginho e Bonaventura per Sturaro e Bernardeschi

Manca ormai qualche giorno al via degli Europei 2016 e il Ct della Nazionale italiana Antonio Conte, che il 23 maggio aveva pre convocato 30 […]

31 Maggio 2016 0 3 min read

Napoli, 5-0 al Clubb Brugge. Callejon: “Grande prestazione, è la svolta”

Dopo il 5-0 sul Brugge ai microfoni di Sky si è presentato Callejon, autore di una doppietta e di una prestazione di livello: “Volevamo questa […]

17 Settembre 2015 0 22 sec read

OBIETTIVO NAPOLI – Vittoria netta nonostante la poca concretezza

L’ennesima rivoluzione nella formazione porta bene al Napoli, che riesce a trovare i tre punti contro un Sassuolo non irresistibile. I tanti cambi hanno propiziato […]

7 Ottobre 2018 0 1 min read

Callejon: “Mertens è un campione e vogliamo che resti”

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’attaccante del Napoli Josè Maria Callejon dichiara: “Siamo lì vicino alla Roma ed […]

30 Aprile 2017 0 25 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui