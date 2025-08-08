De Bruyne: “Ho scelto il Napoli pochi giorni prima della firma. Sono qui per vincere”

Il grande acquisto dell’estate del Napoli Kevin De Bruyne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Kevin De Bruyne racconta l’inizio della sua avventura a Napoli. Il campione belga ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha fatto il punto sui primi allenamenti e sul feeling con il gruppo.

De Bruyne ha esordito parlando della scelta di trasferirsi al Napoli: “Ho preso la decisione definitiva un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e non vedevo l’ora che si risolvessero le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero tranquillo riguardo la situazione, gli avvocati hanno fatto il loro lavoro e ho dovuto solo aspettare. Tutto ok“.

L’ex Manchester City ha proseguito dicendo: “Da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia perché mi piaceva giocare in Inghilterra. Mi sono trovato nella situazione in cui ho avuto offerte da molti posti nel mondo“.

“Ho parlato con la mia famiglia e ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Tante squadre avevano bei progetti e aspetti positivi, ma sono felice della mia decisione“, queste le parole del nuovo centrocampista azzurro.

“Il Napoli è un nuovo stimolo, vogliamo continuare a vincere”

Kevin De Bruyne ha parlato dell’affetto dei tifosi. I supporters hanno osannato il centrocampista fin dal suo arrivo in città: “È un po’ strano ma molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare ma, d’altra parte, sono passate due settimane, sto lavorando duro. Voglio conoscere la squadra, giocare con il gruppo e capirne la struttura. Continuiamo ad allenarci per giocare bene, per regalare alla squadra e ai tifosi altre annate positive“.

Il belga ha aggiunto: “Ho sempre cercato di ottenere il massimo da me. Questa è una nuova sfida per me, devo continuare a spingere. Senza questo stimolo, non sarei qui. Voglio dimostrare di poter giocare ancora a un buon livello. Abbiamo una bella squadra e un grande allenatore, possiamo fare bene“.

“Conte è diretto, ho tempo per imparare tutti i meccanismi”

De Bruyne ha parlato della partecipazione del Napoli alla prossima Champions League: “Per noi sarà un po’ diverso, l’anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilibrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatori per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l’intensità per tutta la stagione“.

Infine, il grande acquisto dell’estate azzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte: “Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c’è un’altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti puoi prendere più tempo per capire le cose. Non c’è fretta“.