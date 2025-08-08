CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli, Fatta per Raspadori all’Atletico Madrid

Vincenzo Letizia 8 Agosto 2025 0 18 sec read

Intesa totale raggiunta tra Napoli e Atletico Madrid per la cessione di Raspadori. Il club azzurro ha accettato le condizioni del club spagnolo.

Raspadori si trasferisce in Liga per una cifra pari a 26 milioni di euro (bonus compresi) più la percentuale di solidarietà.

Dunque, per Raspadori sarà la prima esperienza all’estero dopo l’avventura in Serie A.

Fonte: Sky

Vincenzo Letizia

