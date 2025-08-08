IN EVIDENZA

Rrahmani: “Beukema si è abituato al nostro gioco, mi trovo bene in coppia con lui”

Vincenzo Letizia 8 Agosto 2025 0 1 min read

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto direttamente da Castel di Sangro al microfono di Radio Crc. Queste le sue dichiarazioni: “In questi giorni stiamo facendo ancora lavoro fisico, ma stiamo insistendo anche sull’aspetto tattico, quello che serve per preparare le partite: già domani abbiamo una partita difficile e dobbiamo prepararla bene. Napoli-Brest? Dobbiamo essere più attenti in marcatura, nel seguire gli avversari. Dobbiamo migliorare, fare più gol, essere più pericolosi in avanti. Anche se ovviamente c’è da considerare la stanchezza del ritiro dovuta al duro lavoro.

Fase difensiva? Dipende tutto da quanto siamo concentrati, forti nei duelli e da quanto facciamo alta la pressione. Quando tutta la squadra pressa forte ed alto per noi difensori diventa più semplice.

Beukema? Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video ed in allenamento. Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene. Stiamo facendo ancora una fase atletica, ma stiamo preparando Napoli-Girona anche da un punto di vista tattico. È una squadra molto forte, che gioca a calcio molto bene ed ha giocatori di qualità: stiamo provando a preparare la partita nel miglior modo possibile.

Sarà una stagione impegnativa, perché ci saranno molte partite, ma dobbiamo essere preparati. Ognuno di noi è preparato a giocare tante partite in una sola stagione: lavoriamo qui ogni giorno proprio per questo motivo. Abbiamo uno spogliatoio formato da tutti bravi ragazzi. Non c’è solo un leader, tutti proviamo ad aiutare i nuovi acquisti che vengono qui”.

Vincenzo Letizia

