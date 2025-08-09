CALCIOMERCATO

Mercato azzurro – Con chi sostituirà, il ds Manna, Giacomo Raspadori? Si ripeterà la stessa situazione di Kvara?

Armando Fico 9 Agosto 2025

Anche Giacomino Raspadori ha lasciato, dopo Simeone, il ritiro di  Castel di Sangro  per andare in Spagna, alla corte delolo Cholo al fine di provare una nuova esperiemza con la casacca dell’Atletico Madrid. I tifosi partenopei sono ramnmaricati per questa cessione e si augurano che non accada la stessa situazione della partenza di Kvara, mai sostituito. Dunque, Manna sarà chiamato a reperire, nei 16 giorni ,da qui al termine della sessione estiva del calciomercato, un degno rimpiazzo. Quali potrebbero essere i possibili candidati? Rumors parlano di Nusa, Kevin, Grealish, Chiesa. Se l’ex Sassuolo è stato quasi svenduto in appena un giorno, porebbe significare che il Ds Manna ha già scelto un sostituto. La piazza napoletana, ora, si aspetta un attaccante di vgrande valore che abbia nelle sue corde il gol, lacuna che l’anno scorso è stata evidente. Il bizzarro connazionale di Osimhen sarebbe l’uomo giusto ma il suo arrivo appare alquanto difficile visto che Lookman vuole solo l’Inter che sta continuando a fare pressing sull’Atalanta attraverso rilanci e controrilanci. Del resto, sull’asse Milano-Bergamo, l’accordo economico  non è stata mai  trovato; tra richiesta ed offerta sono in ballo quasi dieci milioni di differeenza. La Dea non si smuove dai 50 milioni, cifra giudicata alta dal club di Marotta. Tra i due litiganti, grazie alla grande solidità finanzaria dellòa società di De Laurentis, il terzo potrebbe godere, ovvero Conte. Comunque, a prescindere, il Napoli   dovrà completare la rosa. Molto vicini Guitierrez e Janlu Sanchez, due terzini di fascia opposta, i quali farebbero le fortune della squadra Campione d’Italia in carica. Intanto,ieri sera, a Castel di Sangro, in piazza del Plebiscito,  davanti a oltre 6000 sostenitori napoletani,c’è stata la presentazione dello staff tecnico, medico e dell’intera rosa, per il momento, a disposizione del mister. Ovviamente non c’era Raspadori. Una grande festa che ha emozionato tutti.

