CHAMPIONS – Milan agli ottavi di finale, Juve in Europa League, lunedì i sorteggi

Nel mercoledì di Champions League, il Milan ha superato, agevolmente, davanti al proprio pubblico, gli austriaci del Salisburgo per 4 a 0, conquistando così il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea, mentre la Juve, è incappata nella quinta sconfitta su sei gare, allo Stadium , contro il PSG, che si è imposto per2 a 1. I bianconeri, tuttavia, per il rotto della cuffia, accedono all’Europa League, come terzi classificati, grazie alla clamorosa disfatta casalinga del Maccabi Haifa, travolto dai francesi per 6 a 1. Dopo ben dieci mesi di assenza Allegri ritrova Federico Chiesa, subentrato negli ultimi 15 minuti di partita. La sua entrata sul terreno di gioco è stata salutata da un’autentica un’ovazione riservatagli dai sostenitori juventini presenti sugli spalti dell’Allianz Stadium e da un coro particolare da parte della curva bianconera. Lunedì sorteggio Champions ed Europa League per conoscere le rivali di Milan e Napoli nella massima manifestazione continentale e di Roma, Lazio, Juve e Fiorentina nelle altre due coppe. Ricordiamo che, mentre i rossoneri si sono classificati secondi nel loro girone, gli azzurri di Spalletti, primi, nel raggruppamento A, avranno il vantaggio di non pescare squadroni del tipo Real o Bayern Monaco ma c’è il pericolo Paris Saint Germain, giunto secondo dietro il Benfica.