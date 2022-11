Roma, l’ex Mauro Esposito a SerieANews: “Il Derby? Persino Totti lo soffriva. Su Spalletti…”

Ai microfoni di SerieANews.com, l’ex attaccante della Roma, Mauro Esposito, si racconta. Le sue parole dalla figura di Spalletti al Derby. E su Totti, De Rossi e Mourinho…

IL SEGRETO DI SPALLETTI – “Come allenatore è uno dei migliori in circolazione e lo sta dimostrando da tanti anni. Sia per come giocano le sue squadre, sia per come gestisce il gruppo. Nei due anni che ho vissuto con lui alla Roma ricordo che si arrabbiava se alzavamo il pallone da terra durante gli allenamenti… Diceva sempre che bisognava far correre la palla e non gli uomini. E poi aveva una rotazione tale che sempre tutti erano sulla corda e potevano giocare in qualsiasi occasione. Il mister sta dimostrando il suo valore ancora una volta a Napoli. Non è facile gestire una rosa competitiva come quella azzurra, ma è fondamentale come lo sta gestendo”.

LO SCUDETTO PERSO CON SPALLETTI – “Il mister è un allenatore che punta sempre a vincere, in qualsiasi contesto e competizione. A Roma è mancato lo Scudetto perché pareggiammo alla terzultima in casa contro il Livorno… Altrimenti avremmo raggiunto noi il titolo, giocando anche un calcio meraviglioso. Solo la sfortuna quell’anno ci ha impedito di vincere lo Scudetto”.

LO SPALLETTI DI OGGI – “Oggi Spalletti ha un’esperienza e un passato diverso. In poco tempo è riuscito a dare entusiasmo e valore ad una piazza importantissima come Napoli. Sta facendo cose straordinarie. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per vincere lo Scudetto, anche se la stagione è certamente particolare visto il Mondiale”.

LA SETTIMANA DEL DERBY – “Beh, il Derby è tutto (ride, ndr)… È una partita che vale una stagione per i tifosi e per le due società. Alla Roma lo sentivamo tutti, anche campioni assoluti come Totti e De Rossi potevano finire addirittura con il soffrirlo un po’. Iniziavi ad avvertire il Derby già nella settimana prima della partita. È una gara particolare dove non puoi sbagliare nulla e la pressione a volte può fare anche brutti scherzi”.

CHI ARRIVA FAVORITA A ROMA-LAZIO – “Difficile dirlo, sia Roma che Lazio sono in un ottimo momento. Fare pronostici è quasi impossibile, ma avendo giocato con i giallorossi spero davvero che possano vincere. Quando porti a casa il Derby accumuli uno slancio che ti porti dietro per tante partite e per questa Roma sarebbe l’incipit per poter fare ancora meglio”.

IL LAVORO DI MOURINHO – “Mi sta convincendo, sì. È un uomo ed un allenatore carismatico, che sa creare un entusiasmo incredibile attorno alle proprie squadre. Riesce a coinvolgere un ambiente intero e lo ha dimostrato anche questa volta alla Roma. Magari il gioco non è spettacolare, ma i giallorossi giocano per vincere. Dopo la vittoria della Conference League e ha impostato un punto di partenza importante, può continuare a fare molto bene”.