Spareggi Mondiali Qatar: come funzionano e le squadre che parteciperanno

Le squadre che parteciperanno saranno ordinate in base ai punti ottenuti nel girone di qualificazione (in caso di parità di punteggio si terrebbe in conto la differenza reti). Le prime sei saranno testa di serie, le altre 4 insieme alle 2 provenienti dalla Nations League non saranno teste di serie. A oggi le squadre sicure di partecipare ai playoff sono: Austria, Galles, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Svezia e Scozia.

La formula dei playoff

Come detto, ai playoff accedono 12 nazionali (le 10 seconde classificate di ogni girone più le 2 migliori formazioni migliori dell’ultima Nations League che non hanno centrato la qualificazione attraverso i gironi) che verranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre. Le teste di serie saranno le sei seconde classificate che hanno conquistato più punti nei gironi (nei gruppi da cinque non verranno contati i punti ottenuti contro le rispettive ultime squadre classificate).

Il sorteggio e le date dei playoff

I gironi verranno sorteggiati venerdì 26 novembre 2021, alle 17, a Zurigo. Le semifinali dei tre raggruppamenti verranno disputate, in casa delle teste di serie, giovedì 24 e venerdì 25 marzo 2022. Le finali, invece, si giocheranno (con un sorteggio che stabilirà in che campo verranno disputate) lunedì 28 e martedì 29 marzo.

