Irlanda del Nord-Italia 0-0: azzurri ancora costretti allo spareggio per andare al Mondiale

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville (72′ C. Evans), Whyte (72′ Washington); Magennis. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80′ Scamacca); Barella (68′ Belotti), Jorginho (68′ Locatelli), Tonali (46′ Cristante); Berardi, Insigne (68′ Bernardeschi), Chiesa. Ct. Mancini

Ammoniti: Tonali, Magennis, Peacock-Farrell

Niente qualificazione diretta ai Mondiali 2022 per gli Azzurri, scavalcati in vetta al girone dalla Svizzera. Mancini frenato dall’Irlanda del Nord e costretto ad inseguire la fase finale in Qatar attraverso i playoff. Come nel 2017, ma con una formula diversa: il rischio è ritrovare la Svezia oltre a big come Portogallo e Polonia. Come funzionano, chi vi accede, chi si qualifica: ecco una rapida guida al meccanismo degli spareggi.

