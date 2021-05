Calcio spagnolo in lutto: morto Arnau, ex portiere del Barcellona

Il calcio spagnolo, alla vigilia del weekend che deciderà chi metterà le mani sulla Liga, viene scosso da una tragica notizia: Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona, ha perso la vita.

Il 46enne, che era l’attuale ds dell’Oviedo, è scomparso all’improvviso. A renderlo noto, è lo stesso club asturiano con una nota.

“Il nostro direttore sportivo, Francesc Arnau Grabalosa, è venuto a mancare. Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e siamo molto vicini alla sua famiglia in questi momenti difficili. Riposa in pace”.