Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia: Sacripanti: “Concentrati sulla seconda sfida”

Dopo 48 ore dalla bella vittoria di gara 1, torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per gara 2 dei quarti di finale del Tabellone oro dei Playoff di Serie A2, la Giorgio Tesi Group Pistoia.

Il match si giocherà domani, Martedi 25 maggio alle 19,00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri, avanti 1-0 nella serie, cercheranno di mantenere il fattore campo nella seconda sfida del PalaBarbuto.

In Gara 1, giocata domenica, 92-78 il punteggio finale in favore della Gevi. La squadra di Coach Sacripanti ha portato cinque giocatori in doppia cifra con Iannuzzi, Zerini e Mayo, migliori realizzatori con 15 punti.

Ancora In dubbio la presenza di Eric Lombardi, alle prese col problema al braccio dopo l’infortunio subito con Torino. Il suo impiego sarà deciso solo nell’immediata vigilia della gara.

Arbitreranno l’incontro i signori Gianluca Gagliardi (Anagni), Claudio Di Toro (Perugia), Alex D’Amato (Tivoli)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“La prima partita è stata difficile, come ci aspettavamo contro una squadra molto potente fisicamente con giocatori come Poletti, Riisma, Sims. Sono contento di aver gestito e controllato la partita nonostante i problemi di falli. Ora però tracciamo una riga e pensiamo già alla prossima partita che si preannuncia molto impegnativa. Burns ha disputato una buona partita,il suo inserimento non è facile perché arriva in una squadra già con i suoi meccanismi. Ci porta però, già da subito, grande energia e, giorno dopo giorno, si inserirà sempre di più.”

La partita Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket