RAI – Conceição mercoledì alla Filmauro, biennale tra i cinque e i 5,5 milioni di euro lordi

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Arrivano delle conferme anche a me. A breve il mister portoghese firmerà un contratto biennale nonostante delle resistenze da parte del Porto che non vorrebbe perderlo. Ma l’affare sembra fatto. Il grande regista dell’operazione è stato Jorge Mendes. Sergio Conceição sarà mercoledì alla Filmauro o per la sottoscrivere l’accordo. Degli amici portoghesi mi hanno rivelato anche le cifre dell’accordo: il mister guadagnerà una cifra tra i cinque e i 5,5 milioni di euro lordi a stagione per due anni. La notizia quindi più che fondata. A meno di sorprese l’attuale guida tecnica del Porto sarà il nuovo allenatore del Napoli. Come accade in questi casi dovremmo attendere il messaggio di De Laurentiis su Twitter”, ha concluso Venerato.