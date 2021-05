Hirving Lozano protagonista in Nazionale. Il Chucky autore di una doppietta nel successo del Messico sull’Islanda per 2-1 in amichevole. Lozano è entrato a mezzora dalla fine con l’Islanda avanti per 1-0 ed ha ribaltato la sfida prima pareggiando con una splendida penetrazione in area e poi segnando di testa il gol del sorpasso.

Fonte: sscnapoli.it