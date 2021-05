Gli interventi di Paolo Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore”

Cacliomercato Napoli, Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Koulibaly e Fabian in partenza, ma occhio a Politano finito nel mirino della Fiorentina. Spalletti vorrebbe Emerson”

“Spalletti è contento della rosa che ha a disposizione, l’unico dubbio che ho è sul suo saper creare e non rompere l’equilibrio, non vorrei lo facesse con Insigne come ha fatto con Icardi e Totti – queste le parole di Paolo Bargiggia, che ritorna in radio, in esclusiva nazionale, a Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio con Luca Cerchione, tutti i lunedì alle ore 12:00 -. Tra le priorità del Napoli c’è il terzino sinistro, Hysaj andrà via a fine contratto. Al nuovo tecnico azzurro piacerebbe Emerson Palmieri, già allenato, ma non so quanto quest’ultimo possa accettare dopo aver vinto la Champions League. Giuntoli segue Mandava del Lille ed altri, ma la verità è che c’è bisogno di ridurre i costi: cessione di un paio di giocatori e ridurre monte ingaggi. Non hanno trattative in uscita, e, di conseguenza, nemmeno in entrata. I più indiziati a partire sono Koulibaly e Fabian. Il primo è sul mercato perché garantirebbe una plusvalenza importante, ma per la situazione che vive oggi il mercato, sarà difficile cederlo. Andava venduto due anni fa, quando ADL ha rifiutato proposte da 70-80 milioni. Il difensore avrebbe potuto anche guadagnare di più, ma si è sempre comportato da professionista. Incontro di chiarimento, come giusto che sia, sul futuro con il presidente, probabilmente, lo ha chiesto il suo suo agente Ramadani. Le entrate sono ferme, anche gli affari ben avviati come Zaccagni. Giuntoli segue anche Kaio Jorge, ma non ci sono segnali che potrebbero far pensare che la situazione si sblocchi. De Paul al Napoli? Percentuali basse, 5%-10%. Come ha detto anche Campoccia, De Laurentiis ha chiesto il giocatore ma al momento non ci sono le condizioni economiche per un affare del genere. La mancata qualificazione in Champions, e, dunque, i mancati 50 milioni, ha inciso. Mertens? Resterà, ma la dirigenza partenopea dovrà ridurre gli ingaggi come detto. Avvieranno trattative personali per chiedere ciò ai calciatori, come hanno fatto Inter e Juventus. D’Ambrosio? È stimato da Spalletti, la pista non è calda al momento. Penso che i nerazzurri vogliano rinnovargli il contratto e poi metterlo sul mercato, ma con diversi addii potrebbe anche restare e trovare più spazio. Meret e Ospina? Uno dei due andrà via, chi avrà l’offerta più importante sarà ceduto. Lobotka? Bisognerà vedere cosa accadrà a centrocampo, se dovesse partire Fabian potrebbe anche restare ma se ci fosse intenzione di acquistare in quella zona di campo potrebbero trattare ancora Vecino. Non vedo tutta questa enfasi nel trattenere Lobotka. Rinnovo Insigne? Non è più possibile a 4.5 milioni, la società chiederà al calciatore di ridurlo. Un ritorno di Jorginho? Non credo. Ci aveva lavorato la Juventus, ma quando giochi in Premier, il campionato più stabile, non vedo possibilità di ritorno. Maksimovic? Il Napoli non vuole rinnovargli il contratto, discorso già deciso. Giuntoli? Resterà, ha due anni di contratto e stipendio importante. Dopo una freddezza durata fino al termine della stagione, De Laurentiis è tornato a farsi sentire. Hysaj-Fiorentina? È una trattativa possibile, Gattuso lo apprezza ed è uno svincolato che ha mercato. Bakayoko? Non ho segnali su una trattativa con la Fiorentina: o rinnoveranno il presto alle stesse condizioni o lascerà Napoli. La Viola ha chiesto Politano, valutazione di 30 milioni di euro ed è una pista da seguire. Ghoulam? La società, a malincuore, lo reputa un giocatore a rischio: ha problemi con cambi di direzione in corsa. Andrà via. Petagna? Potrebbe essere considerato una pedina di scambio, ma gli azzurri non hanno la priorità di prendere attaccanti. ADL fa causa se la Juventus va in Champions? In questo momento non è ipotizzabile una cosa del genere. Juventus, Barcellona e Real Madrid, si sono rivolte alla Corte di Giustizia Europea sulla legittimità del procedimento dell’Uefa di volerle escludere dalle Coppe, ed è chiaro che, per logica, se dovessero restare fuori, quindi anche i bianconeri, il Napoli andrebbe in Champions ma il ricorso non è arrivato sul tavolo e non si sono nemmeno ancora pronunciati. La causa la puoi fare se venisse respinto il provvedimento dell’Uefa, ad oggi è prematuro parlare di possibile causa degli azzurri”.