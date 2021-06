Zeman: ” Che coppia magnifica Insigne – Immobile, ma non dimentichiamo Verratti!

L’ex tecnico del Pescara dei miracoli Zdenek Zeman, che ha avuto alle sue dipendenze il trio delle meraviglie, che oggi sta facendo le fortune dell’Italia di Mancini, ha parlato dei suo vecchi gioielli. Naturalmente si tratta di Insigne, Immobile e Verratti. Ma vediamo quanto ha detto l’allenatore ceco con cittadinanza italiana, peraltro ex tecnico anche del Napoli:

Ciro e Lorenzo formano una coppia d’attacco ideale. Ma non li scopro certamente oggi, infatti già a Pescara erano fortissimi. Immobile ed Insigne mi hanno fatto tornare in mente ricordi e sensazioni straordinarie di quando vestivano la maglia biancazzurra del Pescara, sotto la mia guida. Ma non bisogna dimenticare il terzo di quel magico trio, Verratti, che resta molto importante per le sue capacità di verticalizzare e trovare varchi che altri difficilmente vedono. Il suo recupero dall’infortunio darà a Mancini un’arma in più per aumentare il potenziale della squadra.”