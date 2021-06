Stefano Colantuono e l’ex arbitro Antonio Iannone ad ‘Arena Maradona’

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna sono intervenuti l’allenatore Stefano Colantuono e l’ex arbitro di Serie A Antonio Iannone. STEFANO COLANTUONO: “Mancini è il valore aggiunto di quest’Italia. Spalletti? Il Napoli non poteva fare scelta migliore” “Ho visto una buona Italia, gioca molto bene e segna tanto. Questa squadra ha dei record importanti, significa che ci sono tanti valori dentro. Il vero valore aggiunto è Roberto Mancini, molti meriti sono i suoi. Feci esordire Spinazzola con l’Atalanta, già si intravedevano molte capacità, poi è anche evoluto fisicamente. Locatelli? I grandi meriti sono di De Zerbi. Napoli di Spalletti? La dirigenza azzurra non poteva fare scelta migliore. Andavo a vedere gli allenamenti di Luciano nella sua prima esperienza alla Roma, cura ogni minimo dettaglio, lo conosco molto bene”. ANTONIO IANNONE: “Ieri il Var è stato perfetto. Polemiche in Serie A per l’utilizzo del Var? Bisogna usarlo meglio” “Complimenti al Var che ieri ha lavorato molto bene in occasione del gol annullato a Chiellini. Rosetti, responsabile del var, aveva chiarito che anche in caso di tocco casuale di mano, il gol, non sarebbe dovuto essere stato convalidato. Polemiche in Serie A per l’utilizzo del Var? È uno strumento che aiuta e dev’essere utilizzato meglio. Rispetto ai tempi nostri gli arbitri sono agevolati”.

