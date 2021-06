PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket-Apu OWW Udine, inizia la Finale. In vendita gli ultimi biglietti. Sold-out per Gara 2

Inizia la finale Playoff della Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per la Gara 1 dell’ultimo e decisivo turno del tabellone oro di Serie A2, l’APU Old Wild West Udine.

Il match si giocherà domani, Domenica 20 maggio alle 20,45, al PalaBarbuto che accoglierà, come da regolamento, 500 tifosi.

La serie sarà giocata al meglio delle cinque partite. Le prime due gare saranno giocate a Napoli domenica e martedi, si proseguirà poi in Friuli per le successive sfide. L’eventuale Gara5 sarà disputata al PalaBarbuto.

Si tratta della quarta sfida in stagione tra le due formazioni. Le squadre si sono infatti affrontate in finale di Coppa Italia, 80-69 il punteggio per la Gevi con i 26 punti di Mayo. Successo per gli azzurri anche nei due precedenti del girone bianco, 71-63 al PalaBarbuto, 71-64 al PalaCarnera di Udine.

Arbitreranno l’incontro i signori Roberto Radaelli (Rho), Andrea Masi (Firenze), Alessio Dionisi (Fabriano).

Sono ancora disponibili pochissimi biglietti per assistere a gara 1 al prezzo di Euro 25,00. E’ possibile acquistare il tagliando online su www.etes.it e negli Etes Point. Per entrare al PalaBarbuto servirà esibire esito negativo di un tampone fatto nelle ultime 48 ore, Certificato di Vaccinazione, anche solo la prima dose, o di Guarigione Covid negli ultimi 6 mesi.

La Gevi Napoli Basket comunica inoltre che sono esauriti i 500 biglietti per Gara 2 che presenterà così un PalaBarbuto “Sold Out”.

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Si affrontano le squadre che hanno dimostrato di essere le più forti. Non può essere un caso, infatti, che sia la Finale di Coppa Italia che questa dei Playoff veda di fronte Napoli ed Udine. L’APU è una squadra molto ben allenata, con un mix di gioventù ed esperienza che offre grande profondità alla panchina, con 11 giocatori a disposizione. Hanno grande fisicità ed hanno dimostrato di essere pronti in ogni situazione. Noi dobbiamo fare la nostra pallacanestro mantenendo l’identità che ci ha portato fin qui, con grande umiltà e determinazione. Saranno fondamentali il contro del ritmo e dei rimbalzi, la difesa sarà un aspetto importantissimo dell’intera serie. Per ora, però, siamo concentrati esclusivamente su Gara 1”

La partita Gevi Napoli Basket-APU Old Wild West Udine sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket