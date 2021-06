Euro 2020: alle 18 torna in campo l’Italia, contro il Galles

Nel tardo pomeriggio odierno la nazionale italiana di Mancini tornerà in campo per l’ultima gara del girone eliminatorio di Euro 2020. Di fonte il Galles di Bale; come noto Insigne e compagni sono già qualificati agli ottavi della competizione continentale, dunque, il match contro i gallesi stabilirà chi tra le due vincerà il raggruppamento ma solo in caso di una sconfitta l’Italia sarebbe seconda. Il calciatore più rappresentativo della formazione del Regno Unito Gareth Bale, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la partita del Galles contro l’Italia assieme a Robert Page. Queste le sue dichiarazioni :

“Quella con l”Italia rappresenta una grande sfida. Si tratta di una Nazionale molto forte e ben guidata, sarà difficile giocarci, la vedo dura però il Galles non parte già battuto. Tutti noi daremo il 101% in campo, vincere sarebbe un sogno oltre che un grande risultato. Non faremo barricate per portare a casa il pari, bensì giocheremo senza timore reverenziale tentando di far male agli azzurri. Io mi sento bene e malgrado non giochi da diverso tempo sono sicuro che reggerò, tuttavia non guardo troppo avanti, vado partita per partita e poi vedremo. Mi auguro che i miei compagni ed io disputeremo una gara perfetta, solo così potremo imbrigliare la nazionale di Mancini.”