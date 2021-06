Play-off di Eccellenza: Ischia-Pianura, in diretta su Teleischia dalle 15.30

Domani pomeriggio Teleischia, in occasione del secondo turno dei play-off di Eccellenza, partita Ischia-Pianura, con inizio gara alle 16, trasmetterà lo Speciale Abordocampo: l’anteprima che inizierà alle 15.30 con ospiti in studio ed in remoto, la diretta della gara, le interviste del dopopartita ed il commento finale. La trasmissione sarà in diretta Tv, streaming e facebook. Per l’occasione in studio, dalla sede dell’emittente ci saranno l’allenatore Daniele Serappo, collaboratore di Nello Migliaccio “Carosello”, coppia che guidarono l’Ischia alla vittoria della Coppa Italia dilettanti, ed in remoto Gennaro Monaco, ex calciatore che proprio sull’isola verde iniziò la sua brillante carriera e fu tra gli artefici della vittoria del campionato di C2 nel 1987 che permise alla squadra isolana di raggiungere per la prima volta la C1. In studio a condurre il giornalista della redazione sportiva Giuseppe Buono. Sul campo Mazzella per la diretta Claudio Iacono coadiuvato da mister Vincenzo Rispoli per il commento tecnico. La trasmissione con gli ospiti in studio approfondirà i temi dell’incontro con commenti e replay dei momenti principali della gara. La diretta sarà visibile in Campania e nel basso Lazio su Teleischia canale 89 del digitale terrestre e sul profilo facebook di Teleischia. Per la diretta in streaming clicca su https://www.teleischia.com/live-tv, ed avrai la visione su smart tv, computer, tablet e smartphone.