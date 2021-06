Euro 2020: l’Italia viaggia verso i quarti, con l’Austria un gol “rompighiaccio” di Immobile vale 5 volte la posta

25 giugno 2021 – La quarta vittoria consecutiva per l’Italia a Euro 2020 e il conseguente approdo ai quarti di finale sono traguardi più che probabili. Il match con l’Austria, prima sfida “dentro o fuori” di Mancini come ct, vede gli azzurri nettamente avanti: il passaggio del turno è dato a 1,20 dagli analisti di 888sport.it, mentre l’Austria ai quarti si gioca a 4,50. Anche nell’«1X2» sui 90 minuti il pronostico pende nettamente verso l’Italia, la cui vittoria è offerta a 1,48. Il «2» dell’Austria paga 8 volte la posta, mentre il pari è offerto a 4,20.

La tenuta della difesa italiana (11 gare senza subire reti) abbassa la quota del No Goal fino a 1,56, mentre il Goal sale a 2,38. Tra i possibili bomber, di conseguenza, il predominio azzurro è netto. Per quanto riguarda il primo marcatore, comandano i due centravanti Andrea Belotti e Ciro Immobile, entrambi in corsa per un posto da titolare, anche se il laziale sembra favorito. Per entrambi la quota di una rete che sblocchi il match è 5,00. Tanti gli azzurri che sognano di aprire gli ottavi di finale con una rete. Fra questi, occhio a Berardi e Chiesa, a quota 5,80. Per trovare il primo austriaco bisogna arrivare fino a Sasa Kalajdzic, offerto a 10,50 e seguito dall’ex Inter e possibile acquisto del Bologna Marko Arnautovic, che si gioca a 11.

L’ottima fase a gironi ha aumentato la fiducia attorno all’Italia, che ora figura come seconda forza per il successo finale, a 7,00, dietro solamente alla Francia, principale favorita a 5,20. Sul podio di 888sport.it anche l’Inghilterra a 7,50, mentre Germania e Spagna sono entrambe a 8. Belgio e Portogallo, possibili avversarie dell’Italia ai quarti, sono rispettivamente a 11 e 15.