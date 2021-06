PALLACANESTRO – APU OWW Udine – Gevi Napoli Basket, Gara 4 al PalaCarnera

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per la Gara 4 della finale Playoff del tabellone oro di Serie A2, l’APU Old Wild West Udine.

Il match si giocherà domani, domenica 27 giugno alle 18,30, al PalaCarnera di Udine.

Gli azzurri sono sul 2-1 nella serie dopo le prime sfide disputate al PalaBarbuto e la successiva sconfitta in gara 3 al Carnera.

Nella sfida di venerdi la Gevi è stata sconfitta per 71-61 dalla formazione Friulana.

La squadra di Coach Sacripanti cerca dunque il successo che varrebbe la promozione in serie A1.

Arbitreranno l’incontro i signori Duccio Maschio( Firenze ) , Alberto Maria Scrima (Catanzaro), Antonio Bartolomeo (Lecce)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

” Abbiamo perso gara 3, ma ci è servita per capire il clima e l’agonismo che c’è in campo quando si gioca fuori casa. E’ chiaro che ora bisogna fare uno step in avanti per riuscire a giocare in maniera qualitativa ed agonistica così come abbiamo fatto nelle prime due partite. Ieri è stata più brava Udine, adesso pensiamo a gara 4 dove ci saranno da giocare 40 minuti in maniera molta intensa.”

La partita APU Old Wild West Udine – Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sulla pagina Facebook Ufficiale della Gevi Napoli Basket sarà trasmessa la diretta audio della partita.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket