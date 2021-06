Gli interventi di Antonio Petrazzuolo, Giampiero Galeazzi e Luca Bucci a “Il Sogno Nel Cuore”

Euro2020, Antonio Petrazzuolo a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Il quid in più dell’Italia è il gruppo. Occhio a Francia e Spagna. Sui prossimi acquisti del Napoli…” “L’Italia, nonostante abbia grandi doti individuali, ha dimostrato di avere un grande gruppo che risulta essere l’arma in più della squadra di Mancini – queste le parole di Antonio Petrazzuolo, giornalista e direttore di www.NapoliMagazine.com, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore – Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli in onda il sabato a mezzogiorno su 1 Station Radio -. Peccato non poter vedere Politano in questa squadra: sono convinto che, anche da subentrato, avrebbe detto la sua. In questo senso i napoletani, escluso Meret, si sono fatti valere. Donnarumma? Non si può incolparlo di aver accettato quella proposta del Psg. Nonostante ciò sta dimostrando di avere spalle larghe, visto che tutte le critiche non lo stanno distraendo. Quali squadre tenere d’occhio? Ho visto bene la Francia ed a tratti anche la Spagna. Maturazione di Insigne? Non è un processo iniziato con Gattuso, anzi: ricordo che quando c’era Benitez gli chiedeva spesso di sacrificarsi in fase difensiva e lui, grazie alle sue doti, è sempre riuscito a ben figurare. Prossimo terzino sinistro del Napoli? Non mi sento di fare un nome, sarebbe inutile in questo momento indicare 6-7 calciatori. Emerson Palmieri potrebbe essere quello più pronto, ma ha anche un ingaggio alto. Poi ci sarebbe il famoso ‘mister x’, la cui identità non è ancora stata svelata. In uscita c’è Mario Rui che ha avuto un paio di offerte, ma non è detto che accetterà. Io mi auguro che possa recuperare Ghoulam, perché vorrebbe dire avere a disposizione uno dei migliori terzini sinistri in circolazione”.

Rai , Giampiero Galeazzi a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio : “ Italia favorita ma rispettiamo l’Austria, se fosse un campionato avremmo già vinto. Insigne il migliore ”

“Stasera partiamo da grandi favoriti contro l’Austria, ma bisogna stare attenti alle gare secche e, soprattutto, bisogna rispettare l’avversario – queste le parole di Giampiero Galeazzi, giornalista e conduttore Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore – Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli in onda il sabato a mezzogiorno su 1 Station Radio -.Mancini è molto bravo a tenere alta la tensione e la forma dei ragazzi. Noi dobbiamo tenere l’iniziativa del gioco, grazie anche ai grandi centrocampisti che abbiamo. Ci sarà Verratti al posto di Locatelli: perderemo qualcosa in fase offensiva ma ne guadagniamo in esperienza ed in valore tecnico. Insigne? È il calciatore che mi piace più di tutti, e quando lo vedo mi ricordo il dramma della gara contro la Svezia sotto la gestione Ventura, in cui lui si è dovuto addirittura giocare il posto. Va anche detto che Gian Piero è stato sfortunato ad avere parecchi calciatori fuori forma al momento importante. Roberto è stato bravissimo a rimettere insieme i cocci di quella debacle. Ma lui, nonostante sia poco simpatico, già da calciatore era l’allenatore in campo, ed è stato bravo anche a recuperare il suo cattivo rapporto con la Federazione. Il bello viene ora, con le gare ad eliminazione diretta. Se fosse stato un campionato lo avremmo vinto, nonostante la presenza di grandi squadre, una su tutte la Francia: i transalpini sono forti in attacco ma cedono molto in fase difensiva”.

