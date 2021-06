SCCN: De Laurentiis romperà il silenzio stampa mercoledì 30 giugno

Finalmente dopo oltre quatto mesi la Società Sportiva Calcio Napoli romperà il silenzio stampa. La notizia giunge dallo stesso presidente del club partenopeo che, infatti ha annunciato che mercoledì prossimo, 30 giugno, parlerà in conferenza stampa alle ore 15,45, conferenza che sarà trasmessa dalla Radio Ufficiale della Società. Come ricorderete dal febbraio scorso il Napoli aveva scelto la linea dura del silenzio assoluto al fine di evitare dichiarazione che potessero inficiare la tranquillità dell’ambiente azzurro. A causa di tale decisione, l’ex tecnico Gattuso non ha potuto neanche salutare i suoi giocatori attraverso post sui social. Cosa dirà, quindi il patron cinematografico in questa occasione? Quasi certamente i temi trattati da Aurelio De Laurentiis spazieranno dall’arrivo del nuovo allenatore Spalletti, al prossimo mercato e agli obiettivi della prossima stagione, tuttavia non mancherà qualche riferimento all’addio di Ringhio Gattuso. Attendiamo, quindi con ansia il 30 per conoscere le intenzioni del plenipotenziario del Napoli.