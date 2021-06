PALLACANESTRO – La Gevi Napoli Basket è in Serie A. Grassi: “Un giorno straordinario”. Sacripanti:”Missione compiuta”

Serie A1! La Gevi Napoli Basket espugna il PalaCarnera di Udine in gara 4 di Finale Playoff e conquista la promozione nella massima serie.

Una stagione straordinaria per la squadra del Presidente Grassi e dei suoi soci Tavassi ed Amoroso, del GM Mirenghi, di Coach Sacripanti e di tutto lo staff Tecnico, Medico e Dirigenziale, già vincitrice della Coppa Italia, culminata con il grande obiettivo della Serie A.

Partita intensa ad Udine con il successo per 77-67 della Gevi grazie ad uno straordinario ultimo quarto. Burns è l’Mvp della Finale, Parks il miglior realizzatore, Mayo il miglior tiratore.

APU Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket 67-77 (17-22;38-38;53-56)

APU Udine: Antonutti 3, Giuri 15, Foulland 13, Pellegrino 3, Mian 15, Italiano 6, Nobile, Johnson 12, Schina, De Angeli , Mobio, Azzano ne. All.Boniciolli

Gevi Napoli Basket: Zerini 2, Klacar ne, Parks 17, Iannuzzi 10, Marini 7, Mayo 13, Uglietti 11, Lombardi 8, Burns 7, Monaldi 2, Grassi ne. All. Sacripanti.

Dichiarazione Pres. Federico Grassi

“ Oggi, per me e per la Napoli cestistica, è uno dei giorni piu belli. Ci tengo a ringraziare i miei soci Amoroso e Tavassi. Arrivare in serie A dopo 3 anni è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato in un clima davvero ostile, ma nonostante ciò siamo stati più forti di tutti e tutto.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Abbiamo riportato Napoli in A1, Missione compiuta. E’ una gioia incredibile, frutto di un lavoro di un anno e mezzo. Quando ho firmato a Napoli in tanti mi han preso per matto, non dando fiducia alla società partenopea visti i precedenti, io ci ho creduto subito. Complimenti alla società che è stata bravissima. Abbiamo fatto un campionato straordinario vincendo sia la Coppa Italia che conquistando la promozione. Una fatica enorme ripagata ovviamente da questa immensa soddisfazione. Son molto contento per tutta la società, per tutti quelli che ci hanno accompagnato in quest’anno e soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno spinto verso questo traguardo.

Dichiarazione Monaldi

“ Non è facile trovare le parole per questa grande emozione. Ancora non ci credo, è stato un anno unico, tosto ma bellissimo. Per me personalmente è stata un’emozione ancora piu grande al secondo anno qui a Napoli. I complimenti vanno al club, a tutto lo staff, a i nostri supertifosi che ,nonostante l’anno complicato, non hanno mai smesso di supportarci. Avevo una promessa e oggi posso dire di averla rispettata.”