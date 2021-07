Euro 2020, Italia-Inghilterra: finale in equilibrio, potrebbe bastare un gol per decidere la sfida. L’1-0 azzurro si gioca a 7,50

9 luglio 2021 – Equilibrio quasi perfetto, con una leggera preferenza per i padroni di casa: questo il pronostico degli analisti di 888sport.it sul confronto di domenica a Wembley tra Italia e Inghilterra, finale di Euro 2020. Il successo inglese è dato nel testa a testa a 1,84. L’Italia, alla sua quarta finale europea (l’unica vittoria nel 1968 contro la Jugoslavia) segue a distanza minima, a 1,94. Considerando solo l’esito dei tempi regolamentari rimangono avanti gli inglesi a 2,63, mentre gli azzurri si giocano a 3,05. Il pari, che manderebbe le squadre ai supplementari, paga invece 3 volte la posta. L’ultima finale continentale, quella di cinque anni fa tra Portogallo e Francia, terminò 1-0 proprio ai supplementari, con il gol al 109′ di Eder. Anche in questa occasione l’Over appare improbabile, tanto da attestarsi a 2,70. Quota bassa per l’Under, a 1,48. Inghilterra leggermente favorita, ma per il risultato esatto c’è l’1-1 in pole position a 6,00, come conseguenza all’alto numero di incontri fin qui terminati ai supplementari o ai rigori, tra cui figurano anche le due semifinali. Seguono lo 0-0, risultato dell’ultima sfida europea tra Italia e Inghilterra (terminata ai rigori) e lo 0-1 per i britannici, entrambi proposti da 888 a 6,50, mentre una vittoria di misura di Chiellini e compagni per 1-0 è a 7,50. Distanti l’1-2 (a 10,00) e lo 0-2 (a 11,00) così come il 2-1, mentre un 2-0 dell’Italia si gioca a 12,50.

Euro 2020, Italia-Inghilterra oltre il 90°: incubo rigori per Southgate, i bookie non escludono i penalty

ROMA – Italia e Inghilterra si giocano il tutto per tutto nella finale di Euro 2020 a Wembley. In palio c’è il trofeo e, come in ogni finale, non è da escludere l’ipotesi che il match abbia una coda oltre i 90 minuti regolamentari. Ne sono convinti che i betting analyst di Stanleybet.it che vedono a quota 4,50 la possibilità che la sfida sia decisa attraverso i calci di rigore.

L’unico precedente sorride all’Italia che, nel 2012 con Cesare Prandelli in panchina, battè proprio l’Inghilterra dagli 11 metri nei quarti di finale. L’eventualità che l stesso esito si ripeta anche nella finale di Wembley vale 9,40 volte la posta, la stessa possibilità che viene riservata anche alla squadra di Southgate. Quote in equilibrio tra Italia e Inghilterra anche per quanto riguarda i supplemtari: il pareggio nei 90 minuti vale su Stanleybet.it 3 volte la posta mentre un successo ai tempi supplementari da parte di una delle due si trova in quota a 11. RED/Agipro

EURO 2020: FINALE IN BILICO, L’ITALIA TALLONA L’INGHILTERRA. CHIESA, UN ALTRO GOL CHE SBLOCCA IL MATCH VALE 11

9 luglio 2021 – L’Italia ha perso solo una volta contro l’Inghilterra in partite ufficiali, ma la storia incide poco sui pronostici. Così, in vista della finale di Euro 2020, di scena domenica a Wembley, la Nazionale dei “Tre Leoni” parte in leggero vantaggio. Nel tempio del calcio inglese, gli azzurri provano a conquistare un campionato europeo che manca da 53 anni, offerto a quota 1,92 per gli esperti di Stanleybet.it. Può finalmente sbloccarsi invece la squadra di Southgate: la prima firma inglese sul torneo vale 1,85. Non è un miraggio la soluzione ai supplementari, come accaduto nei quarti di Euro 2012, vinti poi ai rigori dagli azzurri. Un’altra «X» si gioca a 3,00, mentre il «2» inglese nei tempi regolamentari è dato a 2,70 e l’«1» azzurro viaggia a 2,95, anche se nella fase a eliminazione diretta l’Italia ha evitato gli extra time solamente con il Belgio. Non hanno ancora calciato dal dischetto Kane e compagni, mentre per l’Italia sarebbe la seconda volta in questi europei: la soluzione ai rigori è in quota a 4,50. Domenica sera si affrontano due tra le migliori difese del torneo, in particolar modo l’Inghilterra che fin qui ha subito una sola rete: il No Goal nei tempi regolamentari si assesta sull’1,72. Tra i marcatori è duello tra i due bomber, Harry Kane e Ciro Immobile. L’attaccante del Tottenham è già a quota quattro sigilli, a una sola lunghezza dagli attuali capocannonieri Cristiano Ronaldo e Patrik Schick: un altro gol del centravanti inglese è tutt’altro che impossibile, a 2,75. Tra i compagni lo segue a ruota Raheem Sterling, a 3,75. La terza rete di Immobile in questo Euro 2020 paga su Stanleybet.it 3 volta la posta, ma ultimamente l’attenzione è anche e soprattutto su Federico Chiesa, capace di sbloccare il risultato sia con l’Austria che con la Spagna: l’esterno della Juventus si ripete a 11 nelle quote legate al primo marcatore. Prova infine a scrivere il proprio nome sul torneo Andrea Belotti, il cui gol nella partita più importante è a 3,75.

Euro 2020, Italia-Inghilterra: Immobile cerca il riscatto e sfida Kane, i bookie credono nel gol dell’azzurro

ROMA – Una sfida che vale una carriera, un gol per essere ricordati. Questo è quello che vogliono Ciro Immobile e Harry Kane, i due bomber di Italia e Inghilterra che si sfideranno a Wembley per la finale di Euro 2020. Proprio l’azzurro, dopo 4 partire senza segnare, è pronto al riscatto tanto che secondo i betting analyst di Olybet.it lmmobile è il favorito della truppa azzurra per violare la porta difesa da Pickford, con una rete dell’attaccante laziale in quota a 3,35. Più probabile, secondo i bookie, una marcatura del suo avversario tanto che la rete di Harry Kane, a caccia dell’aggancio a Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica capocannonieri, vale “appena” 2,85 volte la posta. Avanti l’inglese anche in ottica doppietta, a quota 11, contro il 16 di Immobile. Alla ricerca di gloria anche i due scudieri del centravanti laziale, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. Il gol del fantasista napoletano si trova in quota a 4,50 mentre la terza rete a Wembley dell’ala bianconera si gioca a 4,75. Non c’è solo capitan Kane per la truppa di Southgate. Il sigillo dell’altro trascinatore, Raheem Sterling, vale 3,90 volte la posta. RED/Agipro