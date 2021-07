PALLANUOTO – Grande successo per il Beach Waterpolo Tournament organizzato dai Circoli Rari Nantes e Posillipo

Vittoria alla squadra Rossa di Maurizio Marassi, ma a trionfare sono stati l’amore per la pallanuoto e la volontà di dire basta alla violenza sulle donne

Ha vinto la squadra Rossa, ma a trionfare sono stati soprattutto l’amore per la pallanuoto e la volontà di dire basta alla violenza sulle donne. Weekend di emozioni e spettacolo tra le acque del Golfo antistanti il Circolo Rari Nantes e il Circolo Posillipo, che sono state teatro della seconda edizione del Beach Waterpolo Tournament. In gara una trentina di atleti, tutte vecchie glorie della pallanuoto napoletana, tutti ex della Rari Nantes, del Posillipo, della Canottieri, ma anche del Vomero Nuoto Club e di altre storiche squadre cittadine.

Quattro le rappresentative in lizza per il successo finale, espressione dei colori dei circoli di Santa Lucia e di Posillipo: Bianca, Celeste, Rossa e Verde. E quattro, naturalmente, i capitani: Maurizio Tieri, Angelo Ausilio, Renato Galassi e Maurizio Marassi. A spuntarla è stata proprio la squadra guidata da Maurizio Marassi, anche se con diversi “rimescolamenti” in corso d’opera.

“In realtà hanno vinto tutti, ha vinto soprattutto la passione per la pallanuoto che non tramonta mai”, sottolinea Elios Marsili, anima propulsiva del torneo, organizzato dai Circoli Rari Nantes e Posillipo e patrocinato dal Comune di Napoli. “È stato un bel modo per stare insieme e per giocare, visto che i campionati italiani delle varie categorie Master sono stati annullati sia nel 2020 che nel 2021. Tante squadre non hanno avuto la possibilità di allenarsi in questo periodo, siamo riusciti a organizzare un torneo che ha dato modo ai suoi protagonisti di divertirsi e di divertire”.

Tanto divertimento in acqua, poi tutti a tavola a festeggiare la reunion sulla terrazza del circolo Rari Nantes per i ringraziamenti del presidente rarinantino Giorgio Improta e per il pranzo post finale. Con l’appuntamento alle prossime edizioni di un torneo che promette di diventare un appuntamento fisso dell’estate sportiva napoletana.