Serie A, 21/22: debutto del Napoli, al Maradona, col Venezia il 22 agosto, in posticipo serale

Sono stati ufficializzati dalla Lega Calcio i primi anticipi e posticipi del nuovo campionato di serie A 2021/22. Nella prima giornata, domenica 22 agosto, debutto del Napoli, al Maradona, in posticipo serale, alle ore 20,45, mentre la gara di Marassi contro il Genoa, in programma alla seconda giornata, si disputerà, ancora in posticipo ma alle 18.30. Entrambe le partite saranno visibili sulla piattaforma Dazn che ha acquistato i diritti televisivi del massimo campionato per i prossimi tre anni. Come saprete in questa stagione ci sono molte novità: due anticipi il venerdì, quattro il sabato e talvolta due posticipi il lunedì, nel tardo pomeriggio ed in prima serata. Insomma una sorta di spezzatino che terrà impegnati i tifosi, davanti al piccolo schermo, tra campionato e coppe l’intera settimana, per una vera e propria abbuffata di calcio. Com’era bello, tanti anni fa, quando tutte le partite di A, B e C, si giocavano in contemporanea la domenica pomeriggio. Eravamo tutti incollati alla radiolina, per sapere dai vari radiocronisti, come Enrico Ameri e Sandro Ciotti, la cui voce era inconfondibile, i risultati delle gare in un continuo ping pong da un campo altro. Un’altra epoca, che resterà indelebile nella mente dei meno giovani.