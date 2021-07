Centro Ester Carioca, mister Mauro Agovino sulla panchina della prima squadra in vista del campionato

Mister Mauro Agovino trasloca sulla panchina della prima squadra della scuola calcio del Centro Ester. Nuova evoluzione del progetto tecnico della polisportiva di via Giambattista Vela a Barra. “Sono giorni di grandi cambiamenti –spiega il presidente Pasquale Corvino- e nelle prossime ore abbiamo in cantiere una serie di annunci che faranno comprendere della strada intrapresa dalla nostra società”.

Il diretto interessato (allenatore Uefa A) non nasconde la sua soddisfazione: “Dopo tre anni di un percorso iniziato coordinando sia l’attività di base che quella agonistica, adesso è arrivato il momento di guardare avanti. Nei prossimi giorni presenteremo le grandi novità che abbiamo studiato insieme ai dirigenti e saremo pronti per costruire una nuova stagione che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni. Guidare la prima squadra dalla panchina nel prossimo campionato già inizia a risvegliare l’adrenalina dopo questi mesi difficili”.

Una stagione pronta a nascere sotto una buona stella per la società del direttore sportivo Salvio Russo e del responsabile Vincenzo Russo. “Segnate sulla vostra agenda la data del 27 luglio. Di mattina saremo all’antisala dei Baroni del Maschio Angioino per presentare le nostre attività sociali. Mentre la sera alle 18.30 saremo qui al Centro Ester con una grandissima stella del calcio napoletano. Continuate a seguire l’attività del Centro Ester e fra poche ore scoprirete di chi si tratta” spiega divertito Salvio Russo.

Una scuola calcio, quella del Centro Ester Carioca, davvero difficile da trovare in giro. In un mondo dove reperire strutture per fare attività diventa sempre più difficile. Nella sede storica di via Giambattista Vela n.91, si può contare su di un campo di calcio a 11, uno di calcetto tutti ricoperti di erba di ultimissima generazione. Oltre a tutte le altre strutture a disposizione come spogliatoi attrezzati e confortevoli, palazzetto, piscina, bar, parcheggio ed all’occorrenza anche doposcuola.

“L’offerta di calcio del Centro Ester per la prossima stagione sarà ricchissima –conclude mister Agovino- Siamo pronti per scrivere tutti insieme nuove pagine del libro di una società che ha ripreso il suo ruolo di faro per tanti giovani non solo della zona orientale di Napoli”.