PALLACANESTRO – La Gevi Napoli Basket ingaggia Markis McDuffie

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’ala statunitense Markis McDuffie.

Nato il 06 settembre 1997 a Paterson, nello stato del New Jersey, McDuffie è un’ala forte di 203 centimetri.

Il nuovo giocatore della Gevi si è formato alla Wichita State University dove ha giocato nei Wsu Shockers.

Nel suo ultimo anno universitario, nel 2018-2019, McDuffie ha chiuso con 18.16 punti realizzati e 4.97 rimbalzi per gara disputata.

Nel 2019 arriva la sua prima esperienza europea giocando con l’Alba Fehervar nel campionato ungherese, realizzando 12.4 punti per gara uniti a 4.6 rimbalzi per partita. Nella scorsa stagione McDuffie si è affermato tra i migliori giocatori del Campionato di Serie A2 con la maglia dell’Assigeco Piacenza. Con la squadra emiliana infatti, l’ala della Gevi ha realizzato ben 20.4 punti per gara con 6.3 rimbalzi per partita, superando in più occasioni i 30 punti segnati.

Dotato di grande atletismo e verticalità, tiratore da 40% da 3 punti nell’ultima stagione, McDuffie completa il pacchetto lunghi a disposizione di Coach Sacripanti.