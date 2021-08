Domani ultimo test amichevole del Napoli contro il Pescara, a Castel di Sangro

E’ ufficiale, l’ultimo test amichevole del Napoli contro il Pescara. che rischiava di saltare per motivi di ordine pubblico si giocherà regolarmente, domani pomeriggio, alle 17,30, in Abruzzo, allo stadio di Castel di Sangro. Si tratta di una vera e propria prova generale di condizione per il team di Luciano Spalletti in ottica debutto stagionale nella prima giornata di Serie A 2021/2022 contro il neo promosso Venezia, in calendario domenica 22 agosto al ‘Diego Armando Maradona’ alle 20:45. La squadra sparring partner degli azzurri è reduce dalla retrocessione in terza serie ed è stata collocata nel Girone B della Lega Pro. Per la cronaca i partenopei, che concluderanno, domenica, giorno di ferragosto, la seconda fase del ritiro estivo, hanno vinto tutte le precedenti amichevoli disputate in questo precampionato, sconfiggendo, cronologicamente, Bassa Aunania, Pro Vercelli, Bayern Monaco, Wisla Cracovia e Ascoli. Come accaduto con i marchigiani la partita sarà trasmessa in diretta ed in chiaro, dall’emittente napoletana Canale 8, oltre che su Sky, gratis per gli abbonati.