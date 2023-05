LA PARTITA – Napoli-Inter 2-1, gli azzurri vincono con Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano

Il Napoli batte 2-1 l’Inter al Maradona con le reti di Anguissa e Di Lorenzo, non basta per i nerazzurri il gol di Lukaku. Si



PRIMO TEMPO

Al 12‘ ci prova il Napoli con Anguissa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina a lato. Al 16’ altra occasione per gli azzurri, ancora con Anguissa che prova la conclusione , ma spedisce il pallone di poco fuori. Al 41’ espulso Gagliardini per doppia ammonizione per un fallo su Anguissa. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47’ gran conclusione di Di Lorenzo, Obama spedisce in angolo. Al 58’ conclusione di Zielinski dalla distanza, il pallone termina a alto. Al 67’ passa in vantaggio il Napoli con Anguissa, che riceve il pallone da Zielinski, si gira e spedisce il pallone in rete. All’81’ arriva il pari dell’Inter con Lukaku, ma poco dopo il Napoli torna in vantaggio con una gran conclusione di Di Lorenzo da fuori area. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ arriva anche il terzo gol con Gaetano.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Inter (3-5-2): Onana, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens, Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Marinelli (VAR: Nasca)

Reti: 67′ Anguissa, 82′ Lukaku, 85′ Di Lorenzo, 93′ Gaetano

Ammoniti: Gagliardini (I), Elmas (N)

Espulsi: al 41′ Gagliardini per doppio giallo

Mariano Potena