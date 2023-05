LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo il Magnifico, Osimhen rabbia eccessiva

Meret 6 – Praticamente non è chiamato mai seriamente in causa.

Di Lorenzo 7.5 – Ha costantemente voglia di incidere, con inserimenti centrali, sovrapposizioni interne e tanta corsa per il campo. Riesce a mettere il sigillo sulla gara con un magnifico sinistro all’incrocio dei pali, “magnifico” come la sua stagione.

Rrahmani 6 – Dalle sue parti arrivano pochi interisti e il lavoro di andarli a prendere per il campo è affidato prevalentemente al suo compagno di reparto.

Kim 7 – Finché resta in campo, l’Inter non si sogna nemmeno di rendersi pericolosa dalle parti di Meret. Elemento indispensabile di questa squadra.

(Juan 5 – Il simpatico BatJuan non sta vivendo un periodo particolarmente felice sul campo e la facilità con cui lascia a Lukaku la possibilità di realizzare il momentaneo pareggio non è giustificabile.)

Olivera 6 – Kvara è ispirato e alla fase d’attacco ci pensa praticamente da solo e a lui resta qualche azione di supporto e qualche generoso ripiegamento difensivo.

Anguissa 7 – Ci prova diverse volte nel corso della gara, con scarsa precisione ma costante volontà, fino a quando non trova la perla dell’1-0 al minuto 67.

Lobotka 6.5 – Lucido in impostazione ed applicato in fase di recupero palla.

Zielinski 6.5 – Trova ottime assistenze dalla trequarti, suo è l’assist per Anguissa, e dialoga con buona qualità sulla trequarti. Scivola un po’ comicamente sull’azione del gol annullato a Simeone, ma il suo recupero palla non era affatto falloso.

(Gaetano 6.5 – Finalmente giunge la soddisfazione per l’atteso primo gol in Serie A.)

Elmas 6 – Inizia bene, con applicazione e discreta qualità quando si accentra, ma il suo apporto cala molto nel corso della gara.

(Raspadori 5.5 – Ingresso in campo non proprio fortunato, condito da vari errori di precisione.)

Osimhen 5 – Ha poche opportunità di far male ad Onana e Spalletti non è contento dei suoi movimenti. Eccessiva e irrispettosa la sua rabbia al momento della legittima sostituzione.

(Simeone 6 – Entra con voglia ed umiltà e mette lo zampino in molte tra le azioni più pericolose della fase finale di gara.)

Kvaratskhelia 7 – Non trova la rete, ma punta e salta spesso gli avversari, trovando anche pericolose conclusioni dalla distanza.

(Politano 6 – Anche in pochissimi minuti, non fa mancare assaggi della sua voglia di incidere sul lato destro.)