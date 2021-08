LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Elmas cavallo pazzo, Insigne capitano coraggioso

Meret 6: qualche incertezza sui rinvii di piede, ma tra i pali è una sicurezza. Di Lorenzo 7: un treno sull’out di destra, dove spinge tanto e straripa, procurandosi il secondo rigore. Koulibaly 7,5: dominante, dalle sue parti non si passa Manolas 7: sicuro dietro e insolitamente preciso anche nel palleggio di inizio azione. Una sicurezza. Mario Rui 6,5: buona la sua presentazione dietro e soprattutto quando si tratta di spingere. Fabian Ruiz 5,5: lento ed in ritardo di condizione. (71′ Gaetano 6: tecnica sopraffina e tanto sacrificio in fase di non possesso) Lobotka 6: risulta prezioso in fase di non possesso, ma deve entrare più nel vivo del gioco essendo un plsy. Zielinski 6: aveva iniziato benino, un infortunio lo mette fuorigioco (35′ Elmas 7,5: tosto e intraprendente, e poi che gol il suo). Politano 6: lo abbiamo visto meglio altre volte, l’impegno non è mai mancato. (71′ Lozano 6,5: mette il turbo e va via che è una bellezza. Dalla sua intraprendenza nasce l’azione del gol di Elmas) Osimhen 5,5: la sua sembrava più un’irregolarità meritevole di ammonizione, espulsione severa. Peccato perché aveva iniziato con determinazione ed efficacia. Insigne 7: si sacrifica tanto in un ruolo non suo. Sbaglia il primo rigore, ma il secondo lo segna con grande sicurezza. Dai suoi piedi nascono le azioni offensive più pericolose del Napoli. (85′ Petagna S.V. fisico e voglia per tenere su palla).

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu