IL PUNTO SULLA A – Terzultima giornata, Milan mezzo scudetto sulle maglie

Terzultima giornata di serie A; il Milan risponde all‘Inter, andando a vincere al Bentegodi di Verona, in rimonta, per 3 a 1. Scacciati i fantasmi della vigilia. Un risultato che consente ai rossoneri di cucirsi, sulle maglie, mezzo scudetto. Soltanto un suicidio della squadra di Pioli potrebbe rimettere in corsa i nerazzurri, cosa assai improbabile. Gli altri risultati della domenica hanno registrato la spettacolare vittoria per 4 a 3 del Venezia sul Bologna, il successo dell’Atalanta, a La Spezia per 3 a 1 e infine il pari per 1 a 1 tra Salernitana e Cagliari. Tutto ancora in bilico, quindi, nella lotta salvezza. Stasera il turno si chiuderà con l’ultimo posticipo Fiorentina – Roma, gara all’insegna di punti fondamentali per la zona Europa.