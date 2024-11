Verso Torino – Napoli – Conte deciso a non cambiare la formazione base che sarà la stessa vista contro la Roma

Domenica prossima, alle 15, il Napoli tornerà in campo, per la 14esima di campionato, affrontando il Torino, in netta crisi, nella sua tana. Gli azzurri di Conte tenteranno di bissare il successo contro i giallorossi per confermarsi al vertice della classifica ma la partita nasconde molte insidie. A quanto pare, l’allenatore salentino ha già in mente di non cambiare la formazione base che, quindi, sarà la stessa vista all’opera, a Fuorigrotta, nella partita vincente della scorsa giornata. In un primo momento si parlava di schierare titolre David Neres e dare un pò di riposo a Kvaratskhelia, tuttavia, Antonio Conte è tornato sui suoi passi e darà, nuovamente, fiducia al georgiano. Da lui si attende una prova d’orgoglio ed una reazione istintiva alla sostituzione subita con i capitolini. Come è già stato riferito, sarà indisponibile Pasquale Mazzocche che si è fermato per un infortunio muscolare. L’ex esterno della Salernitana dovrebbe restare ai box per una ventina di giorni, dunque, potrebbe tornare in rosa nella settimana che precede il Natale.