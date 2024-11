CHAMPIONS LEAGUE – Dopo il trionfo di Inter, Milan e Atalanta dell’altro giorno, ieri, hanno deluso il Bologna, altro k o, e la Juve, pari con l’Aston Villa

Non è stato certamente un mercoledì europeo da ricordare per le due italiane impegnate, ieri, in Champions League. A riprova, l’ennesima sconfitta del Bologna, al Dall’Ara, nei confronti dei francesi del Lille, vittoriosi per 2 a 1 ed il pareggio, a reti bianche, in casa dell’Aston Villa, dei bianconeri di Thiago Motta, che, ai punti, avrebbero perso la partita. Gli emiliani, oramai sono virtualmente fuori dalla massima competizione continentale, mentre la Juve muove la classifica, col punticino guadagnato e si piazza al 19esimo posto, in piena corsa playoff. Quest’oggi spazio alle altre due Coppe: in Europa League scenderanno in campo la Lazio, prima, contro il Ludogorets, all’Olimpico e la Roma con il Tottenham, a Londra, infine, in Conference la Viola di Palladino, incontrerà al Franchi i ciprioti del Paphos.