Lo Stade de France teatro dell’atto conclusivo: sará la terza volta nella storia

La finale si giocherà in Francia e non in Russia, dove era inizialmente previsto l’atto finale a San Pietroburgo. Sarà la sesta volta che la finale si disputerà in Francia: nel 1956 al Parco dei Principi vinse il Real, nel 1975, sempre nell’impianto parigini, il Bayern ebbe la meglio del Leeds. Nel 1981, proprio al Parco dei Principi il Liverpool superò il Real Madrid per 1-0. Le ultime due finali, invece, sono state disputate proprio allo Stade de France nel 2000, col Real vincente nettamente contro il Valencia, e nel 2006, con la vittoria del Barcellona sull’Arsenal.