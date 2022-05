Lotta salvezza – Salerno chiede aiuto al Napoli

La rimonta della Salernitana in chiave salvezza, ha del miracoloso, tuttavia per staccare il biglietto per la permanenza in massima serie, occorre un ultimo sforzo ed un aiuto esterno. Ovvero, una mano da parte del Napoli che dovrebbe battere il Genoa, domenica pomeriggio, a Fuorigrotta. La tifoseria granata è, tuttavia, preoccupata perché gli azzurri, non avendo più nulla da chiedere alla stagione potrebbero subire un netto calo di concentrazione e poche motivazioni per giocare alla morte. La formazione di Nicola si augura che Insigne e soci facciano in pieno il loro dovere, vista la differenza abissale tra le due compagini. A tal proposito il famoso giornalista Peppe Ianicelli, di Campania Sport, in onda su Canale 21, ieri sera, ha affermato quanto segue:

“Sul match Napoli-Genoa c’è già una grande pressione mediatica, dal momento che il risultato di questa gara tra azzurri e rossoblù, potrebbe risultare decisivo sulla lotta salvezza. La città di Salerno spera, naturalmente in un successo dei corregionali. Ma il Napoli, specialmente in casa non si è mai espresso alla grande, per cui qualche dubbio nei tifosi granata c’è. Si punta inoltre sul fatto che il gemellaggio tra il grifone ed il club partenopeo, da qualche anno, non esiste più. Mah, staremo a vedere, di sicuro la piazza granata non perdonerebbe mai uno sgarro da parte dei “cugini”.